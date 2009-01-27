Ющенко встречается с руководством Евросоюза

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО в рамках своего рабочего визита в Брюссель проводит встречу с руководством Европейского Союза.

Во встрече принимают участие председатель Еврокомиссии Жозе Мануэль БАРРОЗУ, комиссар ЕС по вопросам внешних отношений Бенита ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР, представители Европейской комиссии, сообщает пресс-служба Президента.

Планируется, что основными темами встречи станут экономические и политические аспекты недавнего газового кризиса, вопросы европейской интеграции Украины, в частности, ход переговорного процесса по заключению Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС и создании зоны свободной торговли.