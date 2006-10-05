Янукович прибыл с рабочей поездкой в Николаев

Премьер откроет первую очередь Ташлыцкой ГАЭС

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ прибыл в Николаев с рабочей поездкой. Как передает корреспондент УНИАН, программой визита предусмотрено участие В.ЯНУКОВИЧА в открытии первой очереди Ташлыцкой ГАЭС и проведение совещания с административно-хозяйственным активом Николаевской области. Сегодня же вечером В.ЯНУКОВИЧ планирует вернуться в Киев.

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