Янукович прибыл с рабочей поездкой в Николаев

09:54, 05 октября 2006
Политика
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Премьер откроет первую очередь Ташлыцкой ГАЭС

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ прибыл в Николаев с рабочей поездкой.

Как передает корреспондент УНИАН, программой визита предусмотрено участие В.ЯНУКОВИЧА в открытии первой очереди Ташлыцкой ГАЭС и проведение совещания с административно-хозяйственным активом Николаевской области.

Сегодня же вечером В.ЯНУКОВИЧ планирует вернуться в Киев.

 

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