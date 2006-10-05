Янукович прибыл с рабочей поездкой в Николаев
09:54, 05 октября 2006Политика
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Премьер откроет первую очередь Ташлыцкой ГАЭС
Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ прибыл в Николаев с рабочей поездкой.
Как передает корреспондент УНИАН, программой визита предусмотрено участие В.ЯНУКОВИЧА в открытии первой очереди Ташлыцкой ГАЭС и проведение совещания с административно-хозяйственным активом Николаевской области.
Сегодня же вечером В.ЯНУКОВИЧ планирует вернуться в Киев.
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