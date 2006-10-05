Тарасюку уже предлагают выбирать: либо Кабмин, либо оппозиция

Министр Кабинета Министров Украины Анатолий ТОЛСТОУХОВ считает нелогичным то, что лидер Народного руха Украины и министр иностранных дел Борис ТАРАСЮК находится одновременно и в оппозиции, и в правительстве.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кабинета Министров Украины, у А.ТОЛСТОУХОВА оставляет «странное впечатление» аргументация Б.ТАРАСЮКА по поводу перехода возглавляемой им политической силы в оппозицию.

«Такие решения и заявления должны иметь логическое завершение: ты или в коалиции и тогда – в правительстве, или в оппозиции», – подчеркнул А.ТОЛСТОУХОВ.

По его мнению, принятие Политсоветом НРУ окончательного решения о переходе в оппозицию не должно давать волю эмоциям. Комментируя высказывания Б.ТАРАСЮКА о том, что «Коммунистическая партия откровенно действует как антигосударственная сила и блокирует все положения Универсала», А.ТОЛСТОУХОВ отметил, что «если какая-то сила действует как антигосударственная, то надо обратиться в суд».

По поводу заявления Б.ТАРАСЮКА об отмене правительством комитета по вопросам евроинтеграции А.ТОЛСТОУХОВ сказал: «Если решение о правительственном комитете по вопросам правовой политики, международному сотрудничеству и европейской интеграции, который возглавил премьер-министр, меньше устраивает Б.ТАРАСЮКА как министра иностранных дел, то это надо уметь принять как должное: такова воля членов правительства».