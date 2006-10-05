США отреагировали на переход Нашей Украины в оппозицию

Госдепартамент США расценивает политические изменения в Украине, а именно: решение блока "Наша Украина" о переходе в оппозицию к правительству, как внутреннее дело страны.

"Как Украина намерена действовать в плане ее отношений с трансатлантическими институтами, будь то НАТО, ЕС или другие, - решать украинскому народу", - заявил официальный представитель госдепартамента США Том КЕЙСИ, передает РБК.

Накануне "Наша Украина" предложила своим представителям в Кабинете Министров покинуть свои посты или выйти из партии. Также не исключается возможность проведения переговоров с Блоком Юлии Тимошенко о сотрудничестве в рамках оппозиции в парламенте. "Наша Украина" заявляет, что практические действия членов антикризисной коалиции идут вразрез с положениями Универсала национального единства, а также направлены против достижения единства украинского общества.