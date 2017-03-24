В БПП назвали кандидатов на пост главы фракции, среди них - жена Луценко

Народные депутаты от “Блока Петра Порошенко” обсуждают кандидатуры на должность председателя фракции вместо Игоря Грынива.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил заместитель председателя фракции Анатолий Матвиенко.

Он отметил, что вчера на заседании совета фракции “Блок Петра Порошенко” Грынив заявил, что хочет уйти с должности главы фракции и сосредоточиться на аналитической работе.

“Он считает, что сейчас может быть эффективен другим способом. И это его право”, - сказал Матвиенко.

По его словам, Грынив сообщил, что хочет “больше заниматься аналитикой как советник президента”.

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Также Матвиенко отметил, что Гринев попросил, чтобы «его уволили, и эта неделя будет неделей консультаций по поводу следующей кандидатуры”.

При этом он добавил, что на должность председателя фракции «БПП» называют много кандидатур, “ибо нет незаменимых”, среди этих кандидатур - Ирина Луценко, Ирина Геращенко, Артур Герасимов, Игорь Кононенко, Сергей Березенко.

На уточняющий вопрос, есть ли сам Матвиенко среди кандидатов, он, улыбаясь, сказал: “Кое-кто называет и мою фамилию, но я человек, имеющий свою точку зрения, поэтому не очень флюгерный”.

“Ось флюгерная у меня заржавела, и я не вращаюсь в воздухе”, - добавил он в шутку.