Кабмин не отказался от решения уволить 5 губернаторов

Министр Кабинета Министров Украины Анатолий ТОЛСТОУХОВ заявляет, что Кабмин не отказался от своего решения относительно необходимости увольнения 5 председателей областных государственных администраций.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кабинета Министров, об этом он сказал, комментируя появление в некоторых Интернет-изданиях „сенсационную” новость об отказе Кабмина от своего решения.

Кабинет Министров Украины, напомнил А.ТОЛСТОУХОВ, даже в проекте соответствующего постановления предлагал в пункте 4: „Поднять перед Президентом Украины вопрос о целесообразности пребывания на занимаемых должностях председателей Полтавской (Валерия АСАДЧЕВА), Тернопольской (Ивана СТОЙКО), Харьковской (Арсена АВАКОВА), Херсонской (Бориса СИЛЕНКОВА) и Черниговской (Николая ЛАВРИКА) областных государственных администраций за неудовлетворительное решение проблем, которые сдерживают экономическое и социальное развитие соответствующих регионов”.

В самом постановлении Кабинета Министров от 3 октября 2006 года №1376 этот пункт сформулирован в такой редакции: „Обратиться к Президенту Украины с предложением относительно совместного изучения целесообразности дальнейшего пребывания на должностях председателей Полтавской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской и Черниговской ОГА, для чего создать рабочую группу с участием специалистов Секретариата Кабинета Министров Украины и Секретариата Президента Украины”.

“И эта работа совместно и последовательно будет сделана”, - отметил А.ТОЛСТОУХОВ. С одной стороны, по его словам, этого требует Конституция Украины, где четко указано, что когда выражено недоверие двумя третями депутатов от состава областного совета, то освобождение является обязательным. С другой стороны – “этого требует сама жизнь, потому что ситуация в вышеупомянутых