Мороз: необходимо продолжить переговоры о расширении коалиции
18:08, 04 октября 2006Политика
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"Общие интересы" весят намного больше
Председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ убежден, что переговоры о расширении коалиции необходимо продолжать.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила журналистам пресс-секретарь А.МОРОЗА Виктория ШВЕДОВА.
По ее словам, А.МОРОЗ считает, что разногласия между политиками могут возникать всегда. «Но общие интересы относительно законодательной работы и содействия нормальной работе правительства весят намного больше существующих разногласий», - процитировала его слова В.ШВЕДОВА.
А.МОРОЗ считает, что остальные участники встречи также убеждены в продолжении диалога.
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