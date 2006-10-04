Мороз: необходимо продолжить переговоры о расширении коалиции

Председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ убежден, что переговоры о расширении коалиции необходимо продолжать.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила журналистам пресс-секретарь А.МОРОЗА Виктория ШВЕДОВА.

По ее словам, А.МОРОЗ считает, что разногласия между политиками могут возникать всегда. «Но общие интересы относительно законодательной работы и содействия нормальной работе правительства весят намного больше существующих разногласий», - процитировала его слова В.ШВЕДОВА.

А.МОРОЗ считает, что остальные участники встречи также убеждены в продолжении диалога.