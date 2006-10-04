НУ готова начать переговоры с Тимошенко

Блок «Наша Украина» готов начать переговоры с представителями оппозиционных сил относительно совместных действий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня лидер фракции «Наша Украина» Роман БЕССМЕРТНЫЙ, отвечая на вопрос журналистов, будет ли координировать «Наша Украина» свою деятельность с БЮТ.

По его словам, «в этом принцип жизни политики – знаете, как раньше было, король умер, да здравствует король».

Он подчеркнул, что всегда говорил: «мы вторые, и мы ожидаем предложений». При этом Р.БЕССМЕРТНЫЙ смеялся, а на вопрос журналистов, почему он такой веселый, отметил, что ничего не бывает таким приятным как то, что наконец решение принято. По его словам, хуже всего быть «между там и между здесь».

Он напомнил, что переговорный процесс относительно широкой коалиции завершился, и фракция «Наша Украина» в нее не будет входить.

Комментируя ход сегодняшней встречи с участием лидеров 4 политических сил, Р.БЕССМЕРТНЫЙ, по его словам, сказал там о том, что “в ситуации, когда не выполняется Универсал национального единства, когда не выполняется подписанный меморандум и открываются дела «по министрам от «Нашей Украины», то мы не видим возможности дальше вести диалог».

В то же время Р.БЕССМЕРТНЫЙ отметил, что он не исключает возможности, что когда-то опять возможны переговоры. Вместе с тем, по его словам, «Наша Украина» на данный момент больше не будет инициировать переговорный процесс.