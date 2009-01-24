В Крыму распространяются экстремистские религиозные течения

Муфтий мусульман Крыма Хаджи Эмирали АБЛАЕВ и постоянный представитель Президента Украины в автономии Леонид ЖУНЬКО выражают обеспокоенность распространением на полуострове нетрадиционных экстремистских религиозных течений.

Об этом говорится в совместном заявлении муфтия мусульман и представителя главы государства, текст которого передан агентству УНИАН.

Для наработки мер по минимизации связанных с этим рисков Э.АБЛАЕВ и Л.ЖУНЬКО считают целесообразным проведение консультаций с привлечением представителей органов власти Украины и Крыма, конфессий и экспертов.

Кроме того, муфтий мусульман и представитель Президента считают, что органы власти и самоуправления в Крыму должны одинакового относится ко всем конфессиям. Э.АБЛАЕВ и Л.ЖУНЬКО призывают Симферопольский городской совет найти общий язык с Муфтиятом мусульман Крыма относительно земли для строительства Соборной мечети.

Муфтий мусульман Крыма и постоянный представитель главы государства в автономии также выступают за активизацию работы по возвращению культовых сооружений религиозным организациям.

Как сообщал УНИАН, ранее первый заместитель начальника Главного управления Службы безопасности Украины в Крыму Игорь БАБИНЕЦ также выразил обеспокоенность распространением в автономии радикальных религиозных течений.

И.БАБИНЕЦ считает необходимым на законодательном уровне расширить полномочия правоохранительных органов для противодействия этому «социально опасному явлению».