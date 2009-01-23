ЦИК хочет «тайно» накинуть Ющенко лишних 10 месяцев президентства?

Председатель Комитета Верховной Рады Украины по правовой политике Сергей МИЩЕНКО считает, что очередные выборы Президента Украины должны состояться 17 января 2010 года.

Такое мнение он высказал сегодня корреспонденту УНИАН, комментируя дискуссию политиков вокруг окончательной даты выборов главы государства.

По словам С.МИЩЕНКО, этот вопрос обсуждался им со специалистами Комитета по правовой политике. Он напомнил, что Конституция Украины предусматривает, что очередные выборы Президента проводятся в последнее воскресенье последнего месяца пятого года полномочий главы государства. При этом полномочия главы государства начались с момента принятия им присяги в Верховной Раде 23 января. “Таким образом, выборы Президента должны проводиться в последнее воскресенье последнего месяца полномочий – 17 января 2010 года. Это та дата, когда будут проведены очередные выборы, если не будет досрочных”, - сказал С.МИЩЕНКО.

При этом он отметил, что, по данным его источников в Секретариате Президента и ЦИК, руководство Центризбиркома направило секретное письмо Президенту, что срок полномочий нынешнего главы государства завершается в декабре 2010 года, и поэтому выборы должны проводиться именно в декабре 2010 года. “Но мы все прекрасно понимаем, что это заказ, и это нереально”, - сказал он.

С.МИЩЕНКО отметил, что дата выборов будет определена постановлением парламента. “Ни Президент, ни Центральная избирательная комиссия не могут вмешиваться в определение даты выборов”, - сказал он. С.МИЩЕНКО напомнил, что решение должно быть принято не позднее, чем за 130 дней до даты выборов. По его словам, если выборы состоятся в январе 2010 года, то соответствующее постановление ВР должна принять в начале пятой сессии работы парламента.

Как сообщал УНИАН, председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН призвал политиков не дискутировать вокруг даты проведения президентских выборов и отметил, что их нужно провести в соответствии с Конституцией Украины. По его словам, пока Верховная Рада Украины не примет постановление с определением даты проведения президентских выборов, "всем стоило бы заниматься своими непосредственными делами, а не пытаться усуглублять противостояние в обществе". "Мы прочитаем Конституцию, проведем консультации с ЦИК, если нужно, с Конституционным Судом, и примем соответствующее решение Верховной Рады”.

В то же время в Комитете избирателей Украины называют оптимальной датой проведения президентских выборов 17 января 2010 года. При этом пресс-секретарь КИУ Александр ЧЕРНЕНКО отметил, что сегодня депутаты самых больших фракций парламента склоняются к дате 27 декабря 2009 года.