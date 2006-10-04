В Киеве началась встреча лидеров 4 политических сил по поводу создания широкой коалиции.

Как передает корреспондент УНИАН, на встречу прибыли премьер-министр Украины, председатель Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ, лидер КПУ Петр СИМОНЕНКО, руководитель фракции «Наша Украина» Роман БЕССМЕРТНЫЙ, также во встрече принимает участие Председатель Верховной Рады Украины, лидер СПУ Александр МОРОЗ.

Перед началом встречи лидеры политических сил не общались с журналистами, только Р.БЕССМЕРТНЫЙ на реплику журналиста: «что вы чувствуете сердцем, будет ли коалиция?», сказал, что «нужно чувствовать не сердцем, а думать головой».