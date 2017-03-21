Письмо о лишении Парасюка неприкосновенности подписали уже более 2 тысяч полицейских – Аброськин

Письмо к руководству государства с просьбой лишить внефракционного народного депутата Владимира Парасюка неприкосновенности подписали уже более 2 тыс. полицейских.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель председателя Нацполиции – начальник Главного управления Нацполиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин.

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«На сегодня уже более двух тысяч полицейских Донетчины подписали обращение. Каждая наша подпись под ним - это призыв поддержать полицейских и остановить повальное беззаконие, что осуществляется отдельными народными депутатами», - написал он.

Как сообщал УНИАН, 17 марта Аброськин заявил, что под обращением подписались более 500 полицейских Донетчины. Письмо адресовано президенту, председателю Верховной Рады и генеральному прокурору.

Напомним, вечером 14 марта в Славянске на блокпосту произошел конфликт между правоохранителями и депутатом Парасюком, который сопровождал поклонников торговой блокады Донбасса.

Полиция попросила для проверки документы на оружие, однако им отказались их предоставить. В результате словесной перепалки возник конфликт, во время которого Парасюк начал наносить удары сотрудникам полиции, пытался вырвать оружие у полицейских. В результате конфликта 7 сотрудников полиции оказались в больнице с травмами различной степени тяжести.

Генеральный прокурор Юрий Луценко не исключил возможности выдвижения подозрения Парасюку.

Сам депутат сегодня, 21 марта, сообщил, что из прокуратуры к нему поводу инцидента не обращались и на допрос не вызывали.