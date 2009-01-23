Киевлянам не будут платить муниципальных надбавок в 2009 году?

Киевляне могут не дождаться муниципальных надбавок в 2009 году. Об этом заявил депутат Киеврады, один из лидеров Блока Кличко, лидер Украинской селянской демократической партии Дмитрий Андриевский в эфире «Бизнес-радио».

Отвечая на вопрос радиослушателя, почему прекращены выплаты муниципальной 50-процентной компенсации за жилищно-коммунальные тарифы для инвалидов, Дмитрий Андриевский отметил, что в связи со значительным недовыполнением нынешнего столичного бюджета, много социальных программ перестанут выполняться.

«Из-за того, что городская власть не способна определить приоритеты, нынешний бюджет недовыполнен больше чем на 5 миллиардов. Затягивание процесса принятия главной сметы города на 2009 год свидетельствует о том, что у мэра нет ответа на то, как обеспечить выполнение всех социальных программ. Именно поэтому уже сейчас не выплачиваются муниципальные надбавки учителям. Существует задолженность по заработной плате за декабрь перед работниками медицинской сферы. Что будет в 2009 году, тяжело даже спрогнозировать», - заявил Дмитрий Андриевский.