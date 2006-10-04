Балога устроит Януковичу мониторинг

Секретариат Президента Украины намерен ввести систему мониторинга проектов постановлений правительства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил заместитель главы Секретариата Виктор БОНДАРЬ.

«Мы в Секретариате внедряем систему мониторинга проектов всех постановлений и распоряжений правительства», - сказал В.БОНДАРЬ.

По его словам, представители Секретариата будут постоянно принимать участие в заседаниях правительственных комитетов. «Я думаю, мы совместно с секретариатом Кабмина не будем допускать принятия решений, которые потом могут быть обжалованы», - сказал заместитель главы Секретариата Президента.