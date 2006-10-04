КПУ готова проголосовать за отмену моратория, если...

Коммунистическая партия Украины готова проголосовать за отмену моратория на повышение цен на жилищно-коммунальные услуги для населения в случае, если это приведет к снижению тарифов.

Как сообщает «Украинская правда», об этом сообщил лидер КПУ Петр СИМОНЕНКО в интервью журналистам.

По его словам, решение о переголосовании этого закона было перенесено на четверг, поскольку «нужно окончательно сделать экономические расчеты, что будет взято за базу в ценах на энергоносители для правительства и какие вопросы должны решать местные органы самоуправления, (которые, согласно решению Конституционного Суда, устанавливают тарифы)».

П.СИМОНЕНКО также отметил, что во время перерыва в заседании Верховной Рады состоялось общее совещание фракций КПУ, СПУ и Партии регионов, на котором определялись, «какую политику дальше проводить».

«Она будет согласована и направлена на уменьшение тарифов», - сказал он.

Также, согласно информации П.СИМОНЕНКО, регламентный комитет по инициативе Председателя ВР Александра МОРОЗА «намерен рассмотреть, отвечает ли голосование потому, что мы (депутаты) нигде не нарушили закон».

«Но антикризисная коалиция не отменяет своих подходов в политике на уменьшение тарифов на энергоносители», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, сегодня в повестке дня ВР стоял вопрос об отмене закона «О моратории на повышение цен и тарифов на жилищно-коммунальные услуги и потребленные в быту природный газ и электроэнергию, услуги общественного транспорта (кроме такси)».

Фракция Коммунистической партии Украины заявила, что не будет голосовать за отмену этого закона.