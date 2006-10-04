Президент приготовил свой вариант законопроекта про Кабмин

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО будет предлагать Верховной Раде свой вариант законопроекта “О Кабинете Министров”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил советник Президента Игорь КОЛИУШКО.

Он сказал, что редакция законопроекта о Кабмине, подготовленная правительством, не учитывает большинство замечаний Секретариата Президента. По словам И.КОЛИУШКО, в законопроекте «выхолощено все реформаторское содержание». Он отметил, что ряд положений этого законопроекта не отвечает Конституции. Среди них он привел ч. 2 ст. 9 проекта закона, которой предусматривается, что Президент вносит представление относительно назначения на должности министра обороны и министра иностранных дел по предложениям коалиции депутатских фракций парламента. И.КОЛИУШКО отметил, что такой подход не отвечает Конституции, в частности п.10 ст. 106, согласно которому внесение представления о назначении министра обороны и министра иностранных дел является самостоятельной прерогативой Президента.

Также И.КОЛИУШКО сказал, что ч. 9 ст. 25 не учитывает положение Конституции, которое предоставляет право отменять акты председателей местных государственных администраций Президенту и председателям местных государственных администраций высшего уровня.

Среди других недостатков правительственного законопроекта И.КОЛИУШКО назвал исключение из проекта закона положения относительно государственных секретарей министерств, что, по мнению Секретариата, приведет к потере основной цели этого закона – создание эффективного правительства, которое бы было способно вырабатывать государственную политику.

Кроме этого, в проекте закона не упоминаются полномочия Президента относительно остановки актов Кабмина, хотя, по словам И.КОЛИУШКО, именно этот закон должен был бы раскрыть этот механизм. В проекте также отсутствует норма относительно возможности обжалований актов правительства в судебном порядке.

Кроме этого, законопроект о Кабмине не раскрывает процедуру скрепления актов Президента подписями премьер-министра и министра, ответственного за выполнение акта, чем создает препятствия в выполнении требований ч. 4 ст. 106 Конституции.

Учитывая все это, И.КОЛИУШКО отметил, что Секретариат Президента принял решение доработать законопроект, который готовился еще в июле, и предлагать Президенту воспользоваться своим конституционным правом и внести его на рассмотрение парламента. При этом И.КОЛИУШКО добавил, что именно такой вариант предусмотрен Универсалом национального единства. По словам И.КОЛИУШКО, «есть такое правило, что реформировать самих себя всегда сложно».

Позже И.КОЛИУШКО добавил, что сейчас происходит подготовка текста законопроекта при участии первого заместителя главы Секретариата Президента Арсения ЯЦЕНЮКА. По его словам, до конца недели планируется закончить эту работу и на будущей неделе представить законопроект для подписания Президенту, и потом внесение его на рассмотрение парламента.