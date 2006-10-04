Крымские радикалы грозятся сорвать Марш УПА в Киеве

Крымские активисты Блока Наталии Витренко "Народная оппозиция", партии "Русский блок", Европейского союза молодежи заявляют, что не допустят проведение 14 октября в Киеве Марша Украинской повстанческой армии по случаю 64-й годовщины ее создания.

Об этом УНИАН сообщил лидер ЕСМ Крыма Константин КНЫРИК.

По его словам, цель крымских активистов "не дать опозорить память наших дедов и Славу Великой Победы Красной армии". "Мы едем на бой и любой ценой не дадим пройти им (представителям правых сил - УНИАН) по главной площади страны", - заявил он.

Как сказал К.КНЫРИК, некоторое время назад активисты Блока Витренко, "Русского блока" и ЕСМ установили агит-палатки под лозунгом "Все на борьбу с фашизмом" и уже на сегодняшний день более 3 тысяч добровольцев из Крыма записались на акцию в Киев. "Эта акция (запись добровольцев - УНИАН) будет длится 10 дней. Мы прогнозируем привести в Киев со всей Украины до 20 тысяч активистов ЕСМ", - отметил глава крымской организации ЕСМ.

В свою очередь член верховного комиссариата Крыма "Молодой гвардии ПСПУ" Юрий ФЕДИН сказал, что, по его прогнозам, 14 октября в Киев приедут порядка 40 тысяч тех, кто "даст отпор" организаторам Марша Украинской повстанческой армии. "14 октября, в случае если правоохранительные органы не справятся с ситуаций, - прольется кровь, но мы к этому готовы", - заявил Ю.ФЕДИН.

Как сообщал УНИАН, 14 октября правые силы планируют провести в Киеве Марш Украинской повстанческой армии по случаю 64-й годовщины ее создания. В программе мероприятия - митинг и торжественное шествие ветеранов освободительной борьбы. Кроме того, проводятся переговоры с рядом украинских артистов о проведении праздничного концерта. Организаторы имеют целью мобилизовать все свои силы, чтобы именно в этом году Марш прошел удачно, поскольку, по их словам, долгое время на пути такого мероприятия становились левые силы.

Напомним, в прошлом году во время проведения подобного мероприятия левые силы устраивали драки с представителями правых политических организаций и, фактически, сорвали Марш УПА.