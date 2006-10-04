Секретарь СНБО будет назначен после решения Нашей Украины

14:38, 04 октября 2006
Политика
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Сообщает Секретариат Президента

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны будет назначен после принятия блоком «Наша Украина» решения относительно участия в коалиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге журналистам сообщил заместитель главы Секретариата Президента Виктор БОНДАРЬ.

Отвечая на вопрос УНИАН, он сказал, что сейчас в Секретариате обсуждается этот вопрос, однако конечное решение будет принимать Президент Украины.

В.БОНДАРЬ отметил, что решение будет принято после определения формата правящей коалиции.

В то же время он добавил, что позиция блока «Наша Украина» относительно вступления в коалицию или переход в оппозицию будет зависеть от выполнения нынешними участниками коалиции положений Универсала национального единства. По словам В.БОНДАРЯ, «необходимо сделать паузу, несколько дней посмотреть на развитие событий», и тогда Президент примет решение.

Как сообщал УНИАН, сегодня В.ЮЩЕНКО заявил, что решение о назначении секретаря СНБО он будет принимать в контексте взаимоотношений в треугольнике «Верховная Рада – Президент – правительство».

«Когда речь идет конкретно о секретаре СНБО, я хотел бы сказать, что это решение я буду принимать в контексте тех политических видений, которые будут сформированы и в рамках деятельности коалиции, и взаимоотношений в треугольнике парламент – Президент – правительство», - сказал, в частности, В.ЮЩЕНКО.

При этом он добавил, что это является ключевым моментом, который будет учтен при формировании руководства аппарата СНБО.

30 сентября Президент не исключил возможности назначения лидера БЮТ Юлии ТИМОШЕНКО секретарем СНБО.

 

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