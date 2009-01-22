Турчинов: да, мы хотим взять власть в свои руки

Первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ считает абсурдным введение платных встреч бизнесменов с руководством Киевской городской государственной администрации, в частности, с председателем КГГА Леонидом ЧЕРНОВЕЦКИМ и его заместителями.

Такое мнение О.ТУРЧИНОВ высказал в прямом эфире телеканала “Украина”.

“Господина ЧЕРНОВЕЦКОГО избрали киевляне, и теперь киевляне могут спокойно с ним обедать”, – иронически сказал О.ТУРЧИНОВ.

В то же время первый вице-премьер-министр обратил внимание на тот факт, что в последнее время взяточничество становится распространенной практикой среди представителей местных органов власти, поскольку именно местные органы непосредственно принимают решения об отводе земельных участков и тому подобные.

При этом О.ТУРЧИНОВ подчеркнул, что силовые органы, в частности СБУ и Генеральная прокуратура, подчиненные Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО. “К сожалению, у нас разорвана система исполнительной власти. Силовые структуры подчинены Президенту, местные администрации подчинены Президенту, а все проблемы и решения нужно принимать Кабинету министров. Поэтому мы и вышли с инициативой Конституционной реформы, а нас начали обвинять – вы хотите взять власть в свои руки! Да, мы хотим взять власть в свои руки, чтобы навести порядок, чтобы тогда не задавали вопрос, почему вы критикуете, а не сажаете”, – сказал он.

Как сообщал УНИАН, 23 декабря киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ заявил, что вводит в Киеве платные приемы чиновников мэрии для пополнения бюджета города. По его словам, будут установлены разные расценки для приемов разными должностными лицами Киевской городской государственной администрации. В частности, чтобы попасть на прием лично к мэру, необходимо будет заплатить не менее 100 тыс. долларов. Взамен мэр обещает оказывать скорую помощь в решении проблемных вопросов пришедших на встречу бизнесменов.

За встречу, например, с начальником одного из главных управлений предпринимателям придется заплатить от 5 до 7 тыс. долларов, за встречу с первым заместителем председателя КГГА Ирэной КИЛЬЧИЦКОЙ – около 10 тыс. долларов, встречи с остальными заместителей председателя администрации будут стоить около 11 тыс. долларов. Встреча с его заместителем, секретарем Киевсовета Олесем ДОВГИМ мэр ориентировочно оценил в 30 тыс. долларов.

Средства планируется тратить в поддержку малозащищенных слоев населения столицы.

Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ также заявил, что благодаря инициированному им благотворительному обеду с представителями бизнеса столицы, который состоялся 17 декабря в элитном ресторане "Марио", бюджет Киева пополнился на 800 тыс. долларов (предусматривалось, что каждый из 14 приглашенных перечислит в бюджет города по 50 тыс. долларов).