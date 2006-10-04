Ющенко предлагает ставить точку, если Универсал был политическим трюком

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что широкая парламентская коалиция с участием «Нашей Украины» возможна только в контексте договоренностей, заложенных в Универсале национального единства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЮЩЕНКО сказал сегодня в интервью украинским журналистам.

В частности, комментируя заявления лидера блока “Наша Украина” Романа БЕССМЕРТНОГО о возможности перехода “Нашей Украины” в оппозицию, В.ЮЩЕНКО отметил: «Говоря о работе коалиции, по моему мнению, она возможна только в контексте тех договоренностей и тех целей, которые заключены в национальном Универсале, подписанном тремя политическими силами, без исключений и сокращений».

При этом В.ЮЩЕНКО отметил, что он сейчас апеллирует к этим политическим силам: «Если этот шаг (подписание Универсала – УНИАН) был политическим трюком, тогда нужно точку ставить на переговорах и приходить к выводу, что те политики, которые возглавляют эти процессы, еще не готовы к восприятию таких ценностей», - сказал глава государства.

В то же время, по словам Президента, «если в на самом деле ситуация обратная, и эти ценности берутся в основу, я поставил бы тему формирования коалиции превыше всего».

По словам В.ЮЩЕНКО, он понимает, что такая позиция будет оцениваться по-разному. «Но с точки зрения интересов государства и нации, это вещь, которая должна иметь приоритет. И время нас рассудит – что это была правильная политика», - сказал он.

«Поэтому я бы советовал политическим силам, и не только “Нашей Украине”, придерживаться таких принципов», - отметил Президент Украины.

По его убеждению, политическим силам необходимо за «круглым столом» искать компромиссы, и через политические контакты обеспечить гармонизацию внутренних отношений в Украине, чего не хватало раньше.

«Поэтому я верю в перспективу, что в Украине появятся политики, которые также как и я оценивают знаковость этого момента, – чтобы в Украине больше не эксплуатировалась тема разницы и противостояний по тем или иным вопросам», - сказал Президент.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что Украина как на внешних, так и на внутренних направлениях должна позиционировать себя, как страна, состоявшаяся унитарно – с четкой внешней и внутренней политикой. «Для этого нужна политическая консолидация, замены этому курсу нет. Мы должны пройти этот путь максимально тщательно», - отметил Президент Украины.