Народный Рух перешел в оппозицию

Политсовет партии Народный рух Украины принял решение о переходе в оппозицию.

Об этом говорится в обнародованном сегодня заявлении НРУ.

Это объясняется тем, что участники антикризисной коалиции действуют вразрез с положениями Универсала национального единства, их действия направлены против достижения единства в украинском обществе.

“Участники антикризисной коалиции отказались включать положения Универсала в соглашение о создании коалиции, а также не учли предложения членов переговорной группы фракции «Наша Украина» к соглашению о создании коалиции, в том числе вопросы, которые касаются защиты украинского языка, отходят от принципов партнерства и сотрудничества, а Коммунистическая партия откровенно действует как антигосударственная сила и блокирует все положения Универсала. В дополнение - правительство отменило комитет по вопросам евроинтеграции”, - отметили в партии.

В связи с этим Политсовет НРУ решил считать невозможным свое участие в расширенном формате широкой коалиции и призывает к переходу в оппозицию.

Председателю НРУ Борису ТАРАСЮКУ поручено поставить в известность партии-участницы блока «Наша Украина» позицию Политсовета Народного руха. «Бесспорно, мы будем выступать, чтобы наши предложения стали в основе решения фракции «Наша Украина», - отметил Б.ТАРАСЮК. По его личному убеждению, представители антикризисной коалиции не ведут конструктивной дискуссии относительно создания коалиции национального единства.

Как сообщал УНИАН, руководитель информационного департамента партии “Наша Украина” Татьяна МОКРИДИ сегодня заявила, что блок “Наша Украина” либо подпишет коалиционное соглашение исключительно на базе Универсала национального единства, либо перейдет в оппозицию.

Сегодня в 16.00 лидер блока “Наша Украина” Роман БЕССМЕРТНЫЙ пойдет на переговоры, учитывая позиции всех партий, которые входят в блок.