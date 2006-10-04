Коммунисты не услышат просьбу Кабмина
12:09, 04 октября 2006Политика
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Решение фракция приняла на заседании
Фракция Коммунистической партии Украины не будет голосовать за отмену Закона «О моратории на повышение цен и тарифов на жилищно-коммунальные услуги и потребленные в быту природный газ и электроэнергию, услуги общественного транспорта (кроме такси)».
Об этом сказал корреспонденту УНИАН член фракции КПУ Николай КРАВЧЕНКО.
По его словам, такое решение фракция коммунистов приняла на своем заседании. (УНИАН: сегодня в повестке дня ВР стоит вопрос об отмене моратория на повышение коммунальных тарифов).
В то же время Н.КРАВЧЕНКО не исключил, что сегодня будет снят с рассмотрения данный вопрос в парламенте и по нему не будет голосования.
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