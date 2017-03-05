В Париже собрали средства в поддержку незаконно заключенных в России Сенцова и Кольченко

Об этом в Facebook cообщил бывший российский политзаключенный Геннадий Афанасьев, который принимал участие в мероприятии.

«Обсудили положение политзаключенных в России, ситуацию в аннексированном Крыму, сфабрикованное ФСБ дело в отношении Кольченко и Сенцова», - сообщил он.

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По словам Афанасьева, также участники акции собрали средства, которые будут отправлены киевскому "Комитету солидарности", который оказывает помощь незаконно заключенным в РФ кинорежиссеру Олегу Сенцову и активисту Александру Кольченко, и писали открытки российским и украинским политзаключенным в российских тюрьмах.

Справка УНИАН. Украинского режиссера Сенцова и активиста Александра Кольченко задержали сотрудники ФСБ в Крыму весной 2014 года. Их этапировали в Россию, где судили по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджогов офисов партий на полуострове. Оба вину не признали.

В декабре 2014 года в Генпрокуратуре России заявили, что Сенцов и Кольченко являются гражданами РФ, поскольку после аннексии полуострова они не высказывали желания сохранить другое гражданство.

Министерство юстиции Украины обратилось с запросом к России о передаче Сенцова и Кольченка как граждан Украины, однако Россия отказала в их экстрадиции.