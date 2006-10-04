Янукович не хочет быть инспектором

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет об ослаблении вертикали исполнительной власти.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня, открывая заседание правительства.

«Мы на прошлом заседании правительства рассматривали много вопросов, в том числе итоги работы за 8 месяцев, мы почувствовали реакцию, которая была со стороны председателей облгосадминистраций. Они не привыкли отчитываться и отвечать за результаты работы», - сказал премьер.

Он отметил, что это свидетельствует о значительном ослаблении вертикали исполнительной власти. В этой связи премьер-министр отметил, что в правительстве есть распределение министров по регионам.

В.ЯНУКОВИЧ попросил членов Кабмина разъяснить председателям закрепленных за ними облгосадминистраций уровень ответственности перед правительством, а также попросил отработать реальный механизм сотрудничества с регионами.

«Чтобы правительство не работало, как инспекторская служба. Нужно посмотреть на совместные проекты, которые мы можем выполнять, чтобы помочь регионам», - сказал В.ЯНУКОВИЧ, добавив, что, прежде всего, речь может идти о проектах в жилищно-коммунальном хозяйстве.

Как сообщал УНИАН, вопрос социально-экономического развития Украины был рассмотрен правительством на расширенном заседании 28 сентября. Тогда проектом постановления предусматривалось предложить Президенту рассмотреть вопрос о целесообразности пребывания 5 губернаторов на своих должностях. Против такой формулировки выступил первый заместитель главы Секретариата Президента Арсений ЯЦЕНЮК и министры от “Нашей Украины”.

После этого премьер-министр В.ЯНУКОВИЧ отметил, что он дает протокольное поручение о создании рабочей группы Секретариата правительства, которая должна еще раз проанализировать позицию относительно вышеупомянутых губернаторов и по согласованию с Секретариатом Президента подготовить представление на тех председателей ОГА, которые, по мнению правительства, не должны оставаться на своих должностях.

В ответ Секретариат Президента предложил правительству в будущем согласовывать с главой государства свои инициативы относительно кадровых изменений.