Тимошенко: Россия не будет судиться с Украиной за газ

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что Россия не будет подавать иски к Украине в международные суды.

Об этом премьер заявила сегодня в прямом эфире телеканала «1+1».

«Тема исчерпана. Никто никому никакие иски, никаких убытков предъявлять не будет. Это категорически. Мы завершили кризис, противостояние, завершили все споры, и перейдем на нормальную работу», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При этом премьер-министр Украины сослалась на соответствующее заявление своего российского коллеги Владимира ПУТИНА. «Было публичное заявление ПУТИНА, где он сказал, что все завершено, никто ни к кому претензий не имеет, и мы переходим к нормальному режиму работы», - добавила Ю.ТИМОШЕНКО.