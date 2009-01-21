Тимошенко: Россия не будет судиться с Украиной за газ
20:24, 21 января 2009Политика
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Премьер сослалась на слова Путина
Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что Россия не будет подавать иски к Украине в международные суды.
Об этом премьер заявила сегодня в прямом эфире телеканала «1+1».
«Тема исчерпана. Никто никому никакие иски, никаких убытков предъявлять не будет. Это категорически. Мы завершили кризис, противостояние, завершили все споры, и перейдем на нормальную работу», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.
При этом премьер-министр Украины сослалась на соответствующее заявление своего российского коллеги Владимира ПУТИНА. «Было публичное заявление ПУТИНА, где он сказал, что все завершено, никто ни к кому претензий не имеет, и мы переходим к нормальному режиму работы», - добавила Ю.ТИМОШЕНКО.
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