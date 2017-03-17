Тепловизоры, беспилотники и реанимобили: волонтер подсчитал, что можно купить на залог Насирова для бойцов в АТО

На залог, который за отстраненного главу ГФС Романа Насирова внесла его супруга в размере 100 миллионов долларов, можно было бы предоставить техническую помощь для бойцов в АТО. Об этом на своей странице в Facebook написал волонтер Виталий Дейнега.

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Согласно его сообщению, на эту сумму можно было бы купить 1200 тепловизоров, 100 сверхсовременных беспилотников и пригнать 250 реанимобилей «И спасти сотни рук, ног и жизней».

Напомним, вчера, 16 марта, Насиров на выходе из СИЗО сообщил, что электронный браслет, который он должен носить находясь под домашним арестом, на него уже одели сотрудники полиции.

Также Насиров выразил благодарность своей семье за то что она нашла эту "бешеную сумму».

«Я с этим не очень согласен, ибо лучше быть без вины привлеченным к ответственности...я бы лучше находился здесь и доказывал бы свою невиновность», - сказал Насиров. При этом он заверил, что, находясь за решеткой, ему удастся лучше подготовиться к защите в суде, чтобы доказать свою невиновность.