Червоненко предлагает засунуть амбиции в одно место

Член политсовета партии «Народный Союз «Наша Украина» Евгений ЧЕРВОНЕНКО убежден, что политики должны отказаться от своих личных амбиций в процессе создания коалиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Е.ЧЕРВОНЕНКО заявил вчера журналистам после заседания политсовета НСНУ в Киеве.

«Главное засунуть в одно место, извините, кто ты есть в Украине. Давайте немножко говорить об Украине и о людях», - сказал он.

Он также отметил что, работая председателем Запорожской облгосадминистрации, сумел продемонстрировать поиск консенсуса со всеми политическими силами, представленными в регионе. «Каждый должен свою чашу испить до конца» - подчеркнул Е.ЧЕРВОНЕНКО.

Он выразил убежденность в том, что «красивым поводом всем сохранить свое лицо», прежде всего, перед народом Украины было бы четкое выполнение положений Универсала национального единства. «Я ничего нового не скажу, мяч на другой стороне» - добавил Е.ЧЕРВОНЕНКО.