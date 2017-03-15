Блокадчики начали восстанавливать разогнанные редуты - хотят "контролировать" выполнение решения СНБО (видео)

Активисты заявляют о продолжении своей блокады, несмотря на решение СНБО о прекращении грузовых перевозок на государственном уровне. Об этом идет речь в сюжете ТСН.

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Активисты продолжают находиться на своих редутах в Бахмуте, куда они прибыли накануне. Журналисты увидели там редут, установленный прямо в городе на железной дороге. Сейчас там несколько палаток и дежурят около 20 человек. Активисты говорят, что планируют продолжить свое блокирование. Но называют это не блокадой, а контролем за выполнением решения СНБО.

Блокадчики не исключают, что кроме железных дорог перекроют и автомобильные. Также планируют открывать и новые редуты. Их количество и местонахождение пока уточняют.

После обеда несколько автомобилей с активистами, их там было около 40 человек, отправились в направлении Торецка. Активисты говорили, что собираются восстановить там редут, который в понедельник разогнали силовики. Впрочем, по информации журналистов, пока что эту колонну не пропустили на одном из блокпостов.

Ранее в среду штаб блокады заявил о возобновлении работы редута на железнодорожной ветке Ясиноватая-Константиновка.

Напомним, сегодня, 15 марта, Совет национальной безопасности и обороны Украины провел экстренное заседание. Было принято решение прекратить перемещение грузов через линию столкновения на Донбассе.

Ранее, 1 марта Кабмин на своем заседании в рамках урегулирования ситуации с блокадой поставок угля из зоны АТО, организованной в январе текущего года несколькими политическими силами, принял предложенный СБУ порядок перемещения товаров через линию разграничения. Принятое правительством решение, в частности, предусматривает определение правового режима перемещения товаров, включая гуманитарную помощь, и запрещает перемещение любых товаров, кроме пищевых продуктов, лекарств в качестве гуманитарной помощи, а также товаров, необходимых для функционирования предприятий металлургии, угледобывающей и энергетической отраслей.

Комментируя необходимость принятия решения, министр по делам оккупированных территорий Вадим Черныш отметил, что речь идет не о торговле, а о перемещении товаров. Необходимость принятия правительственного решения была обусловлена организованной на Донбассе угольной блокадой, что привело к полной остановке поставок угля, добываемого на неподконтрольной территории.