Ющенко доказывает высокую стабильность украинской экономики

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отметил высокие показатели стабильности украинской экономики.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава Украинского государства заявил сегодня в Берлине во время встречи с представителями немецких деловых кругов.

«В экономической части в целом макроэкономика сформирована на достаточно высоких показателях стабильности», - отметил он, добавив, что динамика прироста ВВП в государстве составляет около 5%, а дефицит бюджета равняется 1,4%.

Кроме того, по его словам, сегодня в Украине наблюдается самый низкий уровень безработицы, в частности, по методике Международной организации труда она равняется 2,5%.

Также отметил В.ЮЩЕНКО, все отрасли украинской экономики дают положительный прирост, объем инвестиций в 2005 году был на уровне 7,4 млрд. долл., а в этом году динамика иностранных инвестиций в первом полугодии в 4 раза превышает прошлогодний период.

При этом В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что Украина в свое время отменила визовый режим для граждан ЕС, что привело к существенному усилению деловой активности.

«Мы исходим из того, что основными целями текущей национальной политики является сблансирование макропоказателей, что обеспечило бы сбалансированный бюджет страны», - сказал В.ЮЩЕНКО, добавив также, что продолжается работа и над торговым балансом.

Также он подчеркнул стабильность валютного рынка и существенный рост резервов Национального банка Украины.

В то же время В.ЮЩЕНКО сказал, что основные усилия украинской власти в 2007 году должны быть направлены на реализацию «политики изменений».

Особенно, по его словам, это касается гуманитарной и социальной сферы, которая имеет высокую налоговую нагрузку.

Кроме того, отметил Президент, в повестке дня стоит реализация фискальной реформы, целью которой является снижение налогов.

«Я думаю, что в целом в обществе и в политических кругах есть понимание логики таких процессов», - отметил В.ЮЩЕНКО.

При этом он в который раз подчеркнул, что основной целью на международном рынке для Украины является ее вступление в ВТО, формирование зоны свободной торговли с ЕС и либерализация визового режима ЕС в отношении граждан Украины.