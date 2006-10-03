Что может заинтересовать немцев в Украине?

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подчеркивает перспективные для сотрудничества украинско-немецкие проекты.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава Украинского государства сказал сегодня в Берлине во время встречи с представителями немецких деловых кругов.

В частности, по его словам, особый вес приобретает сотрудничество в такой отрасли как энергетика. В этом контексте он подчеркнул перспективность нефтепровода «Одеса-Броды-ЕС».

«Сейчас завершаются политические консультации по этому проекту по всему маршруту. Убежден, что это один из самых перспективных проектов для Европы, который берет свое начало в Каспии, проходит через Кавказ, Украину в Европу», - отметил он.

При этом Президент подчеркнул, что это - генеральный проект, вокруг которого будет существовать целый ряд других проектов, связанных, в частности со строительством нефтеперерабатывающего завода, а также развитие химической промышленности.

Кроме того, В.ЮЩЕНКО отметил, что Украина имеет большой потенциал в сфере производства электроэнергии, и сегодня выступает ее экспортером.

«Достигнута договоренность с энергетическим департаментом Евросоюза, что в ближайшие годы мы через Бурштинский остров подключаемся к европейской энергосистеме, и проходим период адаптации к ней», - сказал Президент.

Кроме того, он подчеркнул, что Украина чрезвычайно заинтересована в энергосберегающих технологиях и программах – начиная со сферы поставок газа в Европу. В этом контексте он подчеркнул, что Украина готова с этой точки зрения рассмотреть весь маршрут поставок газа в Европу. При этом, по его словам, по оценке экспертов, экономический эффект от применения энергосберегающих программ в этом секторе может составлять 1,5 млрд. метров куб. газа.

Кроме того, В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что Украина очень заинтересована в сотрудничестве с немецкими партнерами в разведке и добыче энергоресурсов в Украине, в частности на шельфе Черного моря. Он напомнил, что 8 месяцев тому назад в Украине был проведен конкурс, в результате которого для разведки и добычи нефти и газа на шельфе Черного моря было выделено 14 тыс. квадратных километров.

Кроме того, В.ЮЩЕНКО подчеркнул необходимость в партнерах в сфере авиастроения. По его словам, сейчас Украина владеет около пяти проектами самолетов, которые сегодня традиционно занимают нишу в пассажирских и грузовых перевозках, опережая, как правило, другие мировые разработки на 10-15 лет.

По словам В.ЮЩЕНКО, это касается самолета АН-70, который прошел все испытания, и получил необходимые лицензии, самолета АН-148 и некоторых других проектов.

Кроме того, Президент отметил, что Украина нуждается в партнерах в отрасли судостроения.

Также Президент предложил выйти на сотрудничество в реализации космических технологий и программ.

Обращаясь к немецким предпринимателям, В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что Украина имеет хороший экономический базис и кадровый потенциал. В этом контексте он призвал представителей немецких деловых кругов выйти на новый уровень сотрудничества и усилить экономические связи между двумя государствами.

Во встрече с Президентом с украинской стороны принимали участие министр экономики Владимир МАКУХА, заместитель главы Секретариата Президента Александр ЧАЛЫЙ, советники Президента Виталий КЛИЧКО и Дитмар ШТЮДЕМАНН и другие лица.

С немецкой стороны во встрече принимали участие свыше 20 представителей крупнейших немецких компаний и корпораций, в частности «Даймлер-Крайслер АГ», «Сименс АГ», «Фольксваген АГ», представители банковского и юридического секторов, а также руководство «Восточного комитета немецкой экономики» и «Немецко-украинского форума».