Феодосия без НАТО - это незаконно

Сегодня Севастопольский хозяйственный апелляционный суд оставил в силе решение Хозяйственного суда Автономной Республики Крым о незаконности решения Феодосийского городского совета об объявление Феодосии "территорией без НАТО".

Об этом УНИАН сообщили в Представительстве Президента Украины в Крыму.

По информации Представительства, суд Севастополя отклонил апелляционную жалобу городского председателя Феодосии Владимира ШАЙДЕРОВА. Решение депутатского корпуса горсовета Феодосии об объявлении города "территорией без НАТО" упразднено. Как напомнили в Представительстве, исковое заявление в Хозяйственный суд автономии подавалась Постпредом Президента Украины в АРК Геннадием МОСКАЛЕМ.

Как сообщал УНИАН, 27 мая в порт Феодосии прибыло судно "Эдвантидж", на борту которого были строительные материалы и спецтехника для совершенствования тренировочной базы Старокрымского полигона ВМСУ. На полигоне планировалось построить ангары для проживания участников учений "Си Бриз-2006".

По прибытии груза некоторые политические силы Крыма организовали протестные акции, заявляя, что американцы прибыли в Крым для строительства базы НАТО.

29 мая горсовет Феодосии принял решение объявить Феодосию "территорией без НАТО". Кроме того, "территориями без НАТО" признаны Ленинский район, поселок Партенит. "Территорией без НАТО" ВР автономии объявила весь Крым.

4 августа Верховная Рада Украины приняла закон "Об одобрении решения о допуске подразделений Вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2006 году для участия в многонациональных военных учениях".

8 августа Хозяйственный суд АРК признал незаконным и отменил решение Феодосийского горсовета об объявлении Феодосии "территорией без НАТО".