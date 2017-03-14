Дело о государственной измене Януковича передано в суд - Луценко

Генеральная прокуратура передала в суд дело бывшего Президента Украины Виктора Януковича по обвинению в государственной измене. Об этом на брифинге 14 марта сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко.

«Сегодня, как мы и обещали, представители Генеральной прокуратуры Украины, а именно Военной прокуратуры Украины, передали дело Януковича в суд. Это событие, я считаю, является беспрецедентным не только потому, что это первый процесс над президентом государства Украина. Я считаю это событие чрезвычайно важным потому, что впервые украинский суд рассмотрит обвинения в государственной измене лидера, которого выбрала нация. И суд вынесет свой вердикт. Не через 50, 100, или 300 лет после измены, а буквально по горячим следам», –отметил Генеральный прокурор Юрий Луценко.

По словам Луценко, Генпрокуратура Украины собрала все необходимые доказательства, чтобы предъявить обвинение и обосновать подозрение в государственной измене Виктору Федоровичу Януковичу. «Мы собрали достаточно доказательств этой постыдной измены, которые должен изучить и оценить наш суд. Обращаю внимание, у нас все происходит согласно европейским цивилизованным стандартам. Вина будет доказана в открытом, соревновательном прозрачном процессе», сказал он. «Мы как сторона обвинения будем делать все, чтобы этот процесс был именно таким и завершился результативно. Чтобы закон и справедливость почувствовала вся Украина. Я хочу, чтобы мы сегодня поняли: Генеральная прокуратура Украины, возможно, впервые на такой высоте выступает адвокатом государства и народа. Мы будем отстаивать в суде наши общие национальные и государственные интересы».

Как сообщил Луценко, Виктору Януковичу предъявлено обвинение по статье 111 УК Украины ч.1, в государственной измене - деянии, умышленно совершенном гражданином Украины в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной безопасности Украины, а именно: предоставлении иностранному государству – Российской Федерации и её представителям помощи в проведении подрывной деятельности против Украины.

Кроме того, ГПУ обвиняет Януковича по статьям 27 ч.5 и 110 ч.3 УК Украины (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, представителями власти, по предварительному сговору группой лиц, которые привели к тяжким последствиям) и ст. 27 ч. 5, ст. 437 ч. 2 УК Украины (пособничество в ведении агрессивной войны).