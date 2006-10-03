Правые силы планируют на 14 октября в Киеве Марш УПА

В Киеве правые силы планируют провести 14 октября Марш Украинской повстанческой армии по случаю 64-й годовщины ее создания.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили сегодня в Луцке на совместной пресс-конференции представители ВМО «Национальный альянс» и Всеукраинского объединения «Свобода».

В программе мероприятия - митинг и торжественное шествие ветеранов освободительной борьбы. Кроме того, сейчас проводятся переговоры с рядом украинских артистов о проведении праздничного концерта. Организаторы имеют целью мобилизовать все свои силы, чтобы именно в этом году Марш прошел удачно, поскольку, по их словам, долгое время на пути такого мероприятия становились левые силы.

Лидер «Национального альянса» Игорь ГУЗЬ на пресс-конференции отметил, что «мы имеем информацию о желании некоторых шовинистических организаций сорвать это мероприятие. Потому обращаемся к министру внутренних дел Украины Юрию ЛУЦЕНКО проявить свой патриотизм и обеспечить безопасность проведения Марша в городе Киеве 14 октября».

Организаторы пресс-конференции обратились также к местным бизнесменам посодействовать перевозке людей в Киев, а также к областному, городским и районным советам Волынской области с просьбой направить письма Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО и Верховной Раде с требованием признать воинов ОУН-УПА на государственном уровне.

В рамках подготовки будущего Марша на Волыни началось распространение агитационной продукции, которая призывает всех не безразличных принять участие в мероприятии.