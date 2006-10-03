Кого украинцы считают виновным в повышении тарифов (опрос)

Почти половина населения (48,5%) Украины считает виновным в повышении тарифов на жилищно-коммунальные услуги и газ правительство.

Об этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты опроса, проведенного Центром Разумкова.

19,1% опрошенных возлагают ответственность за это на Президента Украины, а 6,7% – на местные власти. Каждый седьмой из опрошенных (14,4%) считает, что никто в повышении цен не виноват – оно обусловлено повышениям цен на газ Россией. Остальные респонденты колебались с ответом на вопрос.

В целом же 72,0% граждан считают, что повышение цен и тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения является необоснованным. Только 13,7% опрошенных считают, что оно обусловлено объективными причинами. Остальные – не определились с ответом на вопрос.

Среди жителей населенных пунктов, где уже произошло повышение цен, почти треть (31,3%) считают, что теперь они или их семьи не смогут платить за жилищно-коммунальные услуги; больше половины (56,9%) ответили, что они смогут оплачивать услуги, но это будет трудно сделать; и только 5,5% не считают, что повышение цен на жилищно-коммунальные услуги приведет к проблемам с семейным бюджетом. Остальные респонденты не определись с ответом, или ответили, что не являются потребителями жилищно-коммунальных услуг и не платят за них.

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 15 по 20 сентября 2006 года во всех регионах Украины. Опрошены 2010 респондентов в возрасте старше 18 лет. Теоретическая погрешность выборки – 2,3%.