Гройсман прибыл с визитом в Турцию

Об этом сообщает Посольство Украины в Турции в Twitter.

"Премьер-министр Украины Владимир Гройсман прибыл с официальным визитом в Турцию", - говорится в сообщении.

Во время визита ожидается подписание соглашения об условиях взаимных поездок граждан по ID-картам.

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Как сообщал УНИАН, 14 марта в Анкаре Гройсман встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, премьер-министром Бинали Йылдырымом, а также спикером большого национального собрания Турции Исмаилом Кахраманом. После встречи глав правительств Украины и Турции запланировано подписание двусторонних документов. 15 марта Гройсман в Стамбуле ознакомится с работой местного технопарка, примет участие в украинско-турецком бизнес-форуме, а также встретится с представителями украинских и крымскотатарских общин.