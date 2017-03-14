В Виннице под зданием СБУ зажгли шины (фоторепортаж)

По состоянию на 22:30 под Управлением СБУ в Винницкой области остаются несколько десятков пикетчиков: зажгли шины и требуют освободить задержанных на 16 редуте участников блокады.

Об этом с места события передает корреспондент Vlasno.info.

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Накануне состоялся разговор с заместителем начальника управления. Он заверил, что в ближайшие время задержанных отпустят.

"Сейчас с задержанными происходят определенные меры, потом их всех отпустят, в том числе — винничан. Всех их вернут домой", – отметил заместитель начальника УСБУ Роман Лех.

Пикетчики выдвинули ультиматум в областной СБУ: к 10 утра 14 марта освободить 43 задержанных на блокаде.

Пикетчики остаются в центре Винницы, работает режим "свободного микрофона".