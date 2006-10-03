Затулин прилетел в Киев на суд

Директор Института стран СНГ, депутат Госдумы России Константин ЗАТУЛИН прибыл в Киев, чтобы обжаловать решение Службы безопасности Украины, запрещающее ему въезд в Украину.

Как передает корреспондент УНИАН, после своего прибытия К.Затулин ответил журналистам, что цель его приезда - доказать беспочвенность обвинений в свой адрес.

«Я человек простодушный и верю в правосудие», - сказал он, прибавив при этом, что, по его мнению, решение украинских спецслужб о запрете ему въезжать в Украину «является абсолютно незаконным с точки зрения законодательства Украины».

В аэропорту «Борисполь», где приземлился самолет из К.Затулиным, последнего встречали ряд депутатов от Партии регионов.

Как сообщал УНИАН, 5 октября Шевченковский районный суд Киева должен рассмотреть жалобу К.Затулина на СБУ о запрете ему въезда к Украине «как нежелательной персоне».

СБУ приняла решение запретить К.Затулину въезд в Украину 3 июня этого года. СБУ мотивировала свое решение действиями и поступками К.Затулина, участвовавшего в акциях протеста против проведения международных военных учений в Феодосии, направленных на разрушение целостности Государства Украина.