Глава МИД Люксембурга сегодня посетит Мариуполь

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины в Twitter.

«Министры иностранных дел Украины и Люксембурга по дороге в Мариуполь. Важный визит, чтобы почувствовать масштабы российской агрессии и ее последствия», - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, 13-14 марта министр иностранных и европейских дел Великого Герцогства Люксембург будет находиться с рабочим визитом в Украине.

Целью визита Ассельборна является углубление украинско-люксембургского политического диалога. Кроме того, важное внимание в ходе визита министра будет уделено анализу ситуации на Донбассе в контексте сохранения позиции Евросоюза относительно санкций против России, а также сотрудничеству Украина-ЕС с учетом состояния имплементации Соглашения об Ассоциации между Украиной и ЕС и функционирования Зоны свободной торговли. Запланирована также рабочая поездка Ассельборна в Донецкую область.