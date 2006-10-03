Москаль вступился за российское радио

Постоянный представитель Президента Украины в АРК Геннадий МОСКАЛЬ обратился к председателю Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Виталию ШЕВЧЕНКО с просьбой отменить Распоряжение от 26 сентября этого года "О реагировании на факты нарушения законодательства и лицензионных условий" крымской радиостанцией "Транс-М-Радио", которая, по мнению В.ШЕВЧЕНКО, незаконно транслируют передачи радио "Голос России".

Об этом говорится в обращении Г.МОСКАЛЯ к Нацсовету, текст которого передан в УНИАН.

По мнению представителя главы государства, требования Нацсовета являются незаконными, поскольку они противоречат принятому Верховной Радой Украины Закону о ратификации "Европейской хартии национальных языков или языков меньшинств". Согласно данному Закону, русский язык признан региональным языком или языком нацменьшинств в Украине. Согласно статье 11 Европейской хартии, Украина взяла международные обязательства, в том числе принять надлежащие меры, чтобы радио- и телеорганизации транслировали программы региональными языками или языками нацменьшинств; делать авансы трансляции региональными языками или языками нацменьшинств на регулярной основе или оказывать содействие такой трансляции; Украина обязалась гарантировать свободу прямого приема радио- и телепередач из соседних стран, которые транслируются языком тем же самой или похожем на региональный язык или языком меньшинств, и не препятствовать трансляции радио- и телепередач из соседних стран.

"Поскольку для Автономной Республики Крым соседней страной является Российская Федерация, где государственным языком есть русский язык, радио- и телетрансляция идет русским языком, ведь никто не может быть лишен права ретрансляции радио- и телепередач", - отмечает Г.МОСКАЛЬ. По его мнению, в данном случае действия Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания относительно ретрансляции на "Транс-М-Радио" "Голоса России" незаконны и противоречат действующему законодательству. В то же время Представитель Президента Украины в АРК уверен, что в электронных СМИ меняется политика вещания в сторону увеличения украинского языка, но этот процесс является долгосрочным. "Представитель глава государства надеется, что недоразумения, которые возникли, будут урегулированы в законном порядке и не станут предметом политических спекуляций", - сообщили в представительстве Президента Украины в АРК.

Как сообщал УНИАН, Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания проверит крымские СМИ относительно выполнения ими лицензий на трансляцию.

По словам заместителя председателя Нацсовета Игоря КУРУСУ, в Крыму нет ни одного российского СМИ, вместе с тем, есть местные телерадиокомпании, которые ретранслируют российские телевизионные и радиоканалы.

По его словам, Нацсовет располагает информацией о том, что все это происходит с нарушением лицензий местных каналов. «Это не конфликт между Украиной и российскими медиа, а с частными компаниями, которые с целью заработать деньги незаконно ретранслируют российские СМИ», - пояснил он.

И.КУРУС не смог определить, сколько будет длиться проверка крымских СМИ, отметив, что это очень сложная работа.