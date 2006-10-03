Президент изменил структуру своего Секретариата
У Балоги - шесть заместителей
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО внес изменения в структуру своего Секретариата.
Об этом говорится в Указе “О внесении изменений в некоторые указы Президента Украины о Секретариате Президента Украины” от 2 октября 2006 года, текст которого размещен на официальном сайте главы государства.
В соответствии с указом, глава Секретариата Президента Украины имеет шестерых заместителей, в том числе двух первых. Один из первых заместителей главы Секретариата Президента Украины является по должности Представителем Президента Украины в Кабинете Министров Украины, а также обеспечивает скоординированную деятельность первых заместителей главы Секретариата Президента Украины и заместителей главы Секретариата Президента Украины.
После внесения этих изменений структура Секретариата приобрела такой вид:
глава Секретариата Президента Украины;
первые заместители главы Секретариата Президента Украины, в том числе первый заместитель главы Секретариата Президента Украины – Представитель Президента Украины в Кабинете Министров Украины;
заместители главы Секретариата Президента Украины;
Представитель Президента Украины в Верховной Раде Украины;
Представитель Президента Украины в Конституционном Суде Украины;
Пресс-секретарь Президента Украины;
Советники Президента Украины;
Офис Президента Украины;
Служба главы Секретариата Президента Украины;
Главная служба информационной политики;
Главная государственно-правовая служба;
Служба Государственного Протокола и Церемониала;
Режимно-секретная служба;
Главная служба документального обеспечения;
Главная служба региональной политики;
Главная служба кадровой политики;
Главная служба политического анализа;
Главная служба внешней политики;
Главная служба политики безопасности и обороны;
Главная служба по вопросам деятельности правоохранительных органов;
Главная служба социально-экономического развития;
Служба по вопросам сохранения национального культурного достояния;
Служба ситуативного анализа;
Служба по вопросам обращений граждан;
Служба государственных наград и геральдики;
Служба по вопросам гражданства;
Служба по вопросам помилования;
Служба обеспечения связей с Верховной Радой Украины и Кабинетом Министров Украины;
Служба обеспечения связей с Конституционным Судом Украины».