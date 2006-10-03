Президент изменил структуру своего Секретариата

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО внес изменения в структуру своего Секретариата.

Об этом говорится в Указе “О внесении изменений в некоторые указы Президента Украины о Секретариате Президента Украины” от 2 октября 2006 года, текст которого размещен на официальном сайте главы государства.

В соответствии с указом, глава Секретариата Президента Украины имеет шестерых заместителей, в том числе двух первых. Один из первых заместителей главы Секретариата Президента Украины является по должности Представителем Президента Украины в Кабинете Министров Украины, а также обеспечивает скоординированную деятельность первых заместителей главы Секретариата Президента Украины и заместителей главы Секретариата Президента Украины.

После внесения этих изменений структура Секретариата приобрела такой вид:

глава Секретариата Президента Украины;

первые заместители главы Секретариата Президента Украины, в том числе первый заместитель главы Секретариата Президента Украины – Представитель Президента Украины в Кабинете Министров Украины;

заместители главы Секретариата Президента Украины;

Представитель Президента Украины в Верховной Раде Украины;

Представитель Президента Украины в Конституционном Суде Украины;

Пресс-секретарь Президента Украины;

Советники Президента Украины;

Офис Президента Украины;

Служба главы Секретариата Президента Украины;

Главная служба информационной политики;

Главная государственно-правовая служба;

Служба Государственного Протокола и Церемониала;

Режимно-секретная служба;

Главная служба документального обеспечения;

Главная служба региональной политики;

Главная служба кадровой политики;

Главная служба политического анализа;

Главная служба внешней политики;

Главная служба политики безопасности и обороны;

Главная служба по вопросам деятельности правоохранительных органов;

Главная служба социально-экономического развития;

Служба по вопросам сохранения национального культурного достояния;

Служба ситуативного анализа;

Служба по вопросам обращений граждан;

Служба государственных наград и геральдики;

Служба по вопросам гражданства;

Служба по вопросам помилования;

Служба обеспечения связей с Верховной Радой Украины и Кабинетом Министров Украины;

Служба обеспечения связей с Конституционным Судом Украины».