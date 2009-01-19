Путин: Газпром получил указание начать транзит газа в Европу

«В результате напряженных и длительных переговоров достигнуты договоренности по всему комплексу вопросов, связанных с поставками газа в Украину и транзита газа в Европу». Об этом заявил премьер-министр РФ Владимир Путин несколько минут назад во время подписания газовых соглашений между Киевом и Москвой.

«Газпром получил указание начать поставку по всем предлагаемым Украиной направлениям транзита и в полном объеме», - добавил Путин.

По словам премьера РФ, подписаны долгосрочные контракты – на 10 лет – на поставку газа Украине, цена которого будет определяться по европейской формуле уже с 1 января 2009 года и транзит газа, также по европейской цене, подчеркнул Путин.

Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко добавила, что Россия на этот год сделала Украине скидку на стоимость газа – 20% от европейской цены. В свою очередь Украина сохранила для России тариф на транзит газа на уровне 2008-го года.