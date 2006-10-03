Ющенко на два дня уехал в Германию

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отбыл с двухдневным рабочим визитом в ФРГ.

Как передает корреспондент УНИАН, во время поездки В.ЮЩЕНКО сопровождают министр экономики Украины Владимир МАКУХА и заместитель председателя Секретариата Президента Украины Александр ЧАЛЫЙ.

Прибытие в Берлин планируется в 15.30 по местному времени.

Как сообщает пресс-служба Президента, В.ЮЩЕНКО во время визита поведет встречу с Федеральным Президентом ФРГ Хорстом КЁЛЕРОМ, во время которой они обсудят современное состояние двусторонних отношений, взаимодействие на международной арене, в частности в контексте председательства Германии в ЕС в первой половине следующего года. Встреча состоится утром 4 октября.

Также во время визита В.ЮЩЕНКО выступит перед представителями бизнесовых кругов Германии, которая является сегодня крупнейшим торговым партнером и иностранным инвестором Украины среди европейских государств. Это мероприятие состоится сегодня после 16.00.

Президент Украины с супругой также будут иметь короткую встречу с украинскими практикантами – представителями украинских органов исполнительной власти, которые проходят стажировку в немецких министерствах.

Также Президент Украины пообщается с представителями украинских СМИ и даст интервью немецкому политико-экономическому изданию «Хандельсблатт».

Супруга Президента Екатерина ЮЩЕНКО будет иметь в Берлине отдельную программу, в частности, она посетит музей «Чек Пойнт Чарли». Встретится с супругой федерального Президента ФРГ Евой-Луизой КЕЛЕР и посетит обзорную экскурсию.

Кроме того, В.ЮЩЕНКО примет участие в церемонии вручения премий «Квадрига».

В нынешнем году немецкий фонд «Веркштат Дойчланд» номинировал Президента Украины на награждение этой премией для известных государственных и политических деятелей мира.

Как отмечается в письме председателя фонда Л. де МЕЗЬЕРА на имя Президента Украины, так отмечены исторические заслуги В.ЮЩЕНКО, «который во время Помаранчевой революции прокладывал для Украины путь к семье демократических государств Европы».

В.ЮЩЕНКО считает, что эта премия является проявлением внимания международного содружества к Украине, которая избрала необратимый курс на проведение демократических реформ, европейскую и евроатлантическую интеграцию, утверждение свободы слова.

Как сообщалось, В.ЮЩЕНКО в этом году (8-9 марта) уже осуществлял рабочий визит в ФРГ, в рамках которого он провел переговоры с тогдашним федеральным канцлером Германии Герхардом ШРЕДЕРОМ, Федеральным Президентом Х.КЁЛЕРОМ, председателем немецкого Бундестага В.КИРЗЕ, вице-канцлером, федеральным министром иностранных дел Й.ФИШЕРОМ, а также ведущими представителями политических и деловых кругов ФРГ.

Главным политическим итогом того визита было засвидетельствование Президентом Украины необратимости демократических процессов в Украине и ее целенаправленного евроинтеграционного курса, подтверждение федеральным правительством Германии поддержки политической линии Президента Украины, в частности относительно проведения реформ, получения рыночного статуса украинской экономики и вступления Украины в ВТО.

Справка УНИАН. ФРГ является крупнейшим иностранным инвестором в Украине по объемам вложенных средств, в частности в 2005 году ФРГ занимала пятое место среди всех стран.

По состоянию на 1 июля в 2006 г. объем немецких инвестиций в Украину составлял свыше 5,5 млрд. дол. США, что составляет 29,9% общего объема иностранных инвестиций.