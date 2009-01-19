У Кличко знают, чем угрожает затягивание бюджетного процесса

Промедление с принятием главного финансового документа столицы негативно отразится на ее развитии. В этом убежден депутат Киеврады от Блока Виталия Кличко, глава Украинской селянской демократической партии Дмитрий Андриевский.

«Затягивание бюджетного процесса – это непостроенные школы, детские садики, неотремонтированные дороги, некупленные медикаменты, не оказанная социальная помощь. Это игнорирование требований киевлян», - заявил депутат.

К проекту бюджета Киева и Программы социально-экономического развития на 2009 год сам Дмитрий Андриевский внес больше 100 предложений.

«Эти предложения – результат обращений руководителей общественных приемных и руководителей районных образовательных и медицинских заведений. Жители города чаще всего просят отремонтировать школы, детские садики, обустроить детские и построить спортивные площадки. Таких предложений 48. Также городскую власть просят выделить средства на ремонт жилых домов, электросетей и сетей водоотвода. Беспокоит киевлян и судьба зеленых зон, которые просят обустроить. Все это – неотложные потребности жителей города, которые должны быть учтены в бюджете Киева на 2009 год», - отметил Дмитрий Андриевский.