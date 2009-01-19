Ющенко и Балога искупались в проруби (фоторепортаж)
Состоялась Божественная литургия
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО в день Крещения Господнего посетил часовню в честь Великомученицы Варвары на территории санаторного комплекса Пуща-Озерная в Киеве.
Как сообщает пресс-служба главы государства, по случаю величественного христианского праздника у озера, что находится на территории санатория, состоялась Божественная литургия и Великое освящение воды.
Вместе с главой государства на богослужении присутствовали руководство Секретариата Президента Украины, члены правительства и народные депутаты.
После завершения освящения В.ЮЩЕНКО согласно народному обычаю искупался в крещенской воде.
Кроме Президента, в ледяной воде искупались глава секретариата Виктор БАЛОГА, вице-премьер-министр Иван ВАСЮНИК, министр обороны Юрий ЕХАНУРОВ, министр по делам молодежи и спорта Юрий ПАВЛЕНКО, руководитель Государственного управления делами Игорь ТАРАСЮК и другие.
Фото УНИАН