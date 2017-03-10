МИД РФ прокомментировал слушания по иску Украины в суде ООН в Гааге

В сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства говорится, что Россия изложила свою "позицию" в суде.

В России думают, что Украина "использует суд как площадку для озвучивания политизированных обвинений", якобы выходящих за пределы юрисдикции суда.

Читайте такжеВ суде ООН завершились слушания по иску Украины к России, решение может быть до конца апреля

Также в МИД РФ считают, что Украина "не обосновала" надлежащим образом свои претензии.

Как сообщал УНИАН, 16 января Министерство иностранных дел Украины подало иск по поводу нарушения Россией Конвенции ООН по противодействию финансирования терроризма и Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации в Международный суд ООН в Гааге.

Украина требует от РФ прекращения финансирования незаконных вооруженных формирований на Донбассе и возобновить деятельность Меджлиса в оккупированном Крыму.

Суд ООН может вынести временное решение по России до 5 апреля.