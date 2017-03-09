Суд ООН в Гааге может вынести временное решение по России до 5 апреля – дипломат

Об этом сообщил президент Украинской ассоциации внешней политики Владимир Хандогий в эфире "112 Украина".

«Я думаю, что это правильный курс, и нам надо пройти этот путь. Что касается позиции России, то ее позиция - все отрицать, опровергать и ни на что не соглашаться», - сказал он.

«Сам суд может длиться очень долго, годами. А до вынесения финального решения, мы были бы заинтересованы в том, чтобы суд вынес временное решение и заставил бы Россию прекратить действия, которые она делает. Мы ожидаем такое решение где-то до 5 апреля», - отметил Хандогий.

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По его словам, «на этом этапе аргументация была довольно солидная».

«Это не означает, что это исчерпывающая аргументация. Я думаю, что в процессе рассмотрения этого вопроса наша доказательная база будет пополняться», - добавил дипломат.

Как сообщал УНИАН, 16 января Министерство иностранных дел Украины подало иск по поводу нарушения Россией Конвенции ООН по противодействию финансирования терроризма и Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации в Международный суд ООН в Гааге.

Украина требует от РФ прекращения финансирования незаконных вооруженных формирований на Донбассе и возобновить деятельность Меджлиса в оккупированном Крыму.