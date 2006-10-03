Наша Украина покажет последнюю серию завтра

На протяжении сегодняшнего дня состоится заседание руководящих органов партий, входящих в блок “Наша Украина”, относительно процесса создания коалиции.

Об этом, как сообщает пресс-служба “Нашей Украины”, сказала руководитель информационного департамента “Нашей Украины” Татьяна МОКРИДИ.

"На этом заседании будет проанализировано отношение партий, входящих в блок, к переговорному процессу и выполнению Универсала национального единства политическими силами, которые его подписали. О своих решениях лидеры партий сообщат завтра на заседании политсовета блока “Наша Украина”, - сообщила Т.МОКРИДИ.

Она также проинформировала, что политсовет партии “Наша Украина”, который состоится сегодня вечером, также будет посвящен этим вопросам.