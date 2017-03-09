Лавров призвал прекратить блокаду Донбасса

Глава МИД России Сергей Лавров назвал неприемлемой блокаду на Донбассе и призвал немедленно ее прекратить. Об этом он заявил в ходе встречи с главой МИД Германии Зигмаром Габриэлем, пишет «ZN,Ua».

"Блокада Донбасса, которую устраивают представители националистических батальонов, неприемлема. Мы призываем украинское руководство применить все возможности, чтобы прекратить эту блокаду", - сказал он.

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Как сообщал УНИАН ранее, представитель России в контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Борис Грызлов заявил, что блокада Донбасса "неизбежно ведет к ответным мерам".

"Я призываю Киев принять немедленные действенные меры относительно прекращения транспортной и экономической блокады Донбасса. Напомню, что этот вопрос неоднократно поднимался на встрече контактной группы", — заявил Грызлов.