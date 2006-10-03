Мороз обещает поставить точку

Фракция БЮТ не даст работать Александру МОРОЗУ, если он до завтра не подпишет и не направит Президенту закон об установлении моратория на повышение цен и тарифов на жилищно-коммунальные услуги и газ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила журналистам лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО.

Один из руководителей фракции Александр ТУРЧИНОВ, выступая с парламентской трибуны, призвал А.МОРОЗА не быть «представителем ЯНУКОВИЧА, а быть председателем Верховной Рады».

Он отметил, что в прошлую парламентскую пятницу (22 сентября) парламент 340 голосами принял единственно правильное решение, поскольку граждане Украины не могут платить за жилищно-коммунальные услуги втрое больше, чем платят сейчас.

А.ТУРЧИНОВ сказал, что нужно подписать данный закон, чтобы не дать возможности правительству «прятаться за сказки, кто виноват в повышении тарифов».

Он также сказал, что в случае, если этого не произойдет, фракция БЮТ будет действовать активнее, поскольку, по его словам, таким образом председатель ВР не оставит депутатам возможности действовать в конституционном поле.

Также представитель «Нашей Украины» Алексей КУЧЕРЕНКО, выступая с парламентской трибуны, призвал подписать данный закон, а также рассмотреть и принять проект постановления о создании Временной специальной комиссии, в состав которой должны войти представители профильных комитетов фракций, и которая за месяц должна наработать законодательство, которое бы позволило повысить влияние ВР на регулирование деятельности государственных монополий. Он выразил мнение, что правительство, которое сегодня контролирует государственные монополии (например, как «Нафтогаз»), не может объективно отстаивать интересы граждан, в том числе и по установлению цен и тарифов.

В свою очередь А.МОРОЗ сказал, что завтра в вопросе подписания или не подписания закона будет поставлена точка. Он сказал, что подпишет закон, если профильные комитеты дадут заключение, что во время преодоления вето не было нарушений (за час до этого А.МОРОЗ утверждал, что не подпишет данный закон – УНИАН).

«Я действую в соответствии с Регламентом, и его так понимаю, было обращение депутатов о нарушении регламента и я обратился в комитет», - сказал А.МОРОЗ.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины 22 сентября преодолела вето Президента на закон о моратории на повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

Президент заявил, что подпишет данный закон о моратории и желает правительству его выполнить.

Вместе с тем на расширенном заседании Кабмина 28 сентября вице-премьер-министр, министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Владимир РЫБАК, обращаясь к присутствующему на заседании А.МОРОЗУ, заявил, что Кабмин призывает Верховную Раду отменить мораторий на повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения. По его словам, на реализацию этого необходимо 7,8 млрд. гривен, которых в государственном бюджете нет.

30 сентября А.МОРОЗ заявил, что народные депутаты нарушили Конституцию Украины, преодолев вето Президента на закон об установлении моратория на повышение цен на жилищно-коммунальные услуги, и что он не подпишет данный закон.