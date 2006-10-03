На официальных сайтах Кабинета Министров Украины и Министерства юстиции Украины размещена биография министра юстиции Романа ЗВАРИЧА.

Об этом УНИАН сообщила помощник министра Марина БАЛАБАН, отметив, что задержка с обнародованием биографии министра была связана с сугубо техническими причинами.

С биографией министра можно ознакомиться на веб-страницах: http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=44080943&cat_id=31418

http://www.minjust.gov.ua/?do=d&did=811

Как указано в биографии, размещенной на сайте Минюста, “ЗВАРИЧ Роман Михайлович родился 20 ноября 1953 года в городе Йонкерс (Нью-Йорк, США) в семье украинских эмигрантов (отец – Зварич Михаил Петрович, мать – Зварич Стефания Прокопьевна). Свободно владеет английским и украинским языками.

В 1971 г. вступил и за 5 лет завершил обучение в Манхеттенском колледже по специальности «общественные науки».

В 1976 продолжил обучение в Колумбийском университете и за 2 года получил право на преподавательскую работу и начал работу над диссертацией.

С 1986 до 1991 гг. преподавал в Нью-йоркском университете политическую теорию, философию, интеллектуальную историю и теорию права.

В 1995 г. стал первым в истории Соединенных Штатов гражданином, который поменял американское гражданство на украинское.

До апреля 1998 г. работал директором информационно-аналитической службы "Демос" Центра демократических реформ.

С мая 1998 г. до мая 2002 г. – депутат Верховной Рады ІІІ созыва, избранный по общегосударственному многомандатному избирательному округу по списку Народного руха Украины:

1998-2000 гг. – член парламентского комитета по вопросам правовой реформы

2000-2002 гг. - член парламентского комитета по иностранным делам.

С мая в 2002 г. до марта 2005 г. - депутат Верховной Рады ІV созыва, избранный по одномандатному избирательному округу №90 (Ивано-Франковская область), заместитель председателя парламентского комитета по вопросам европейской интеграции, член Постоянной делегации Верховной Рады Украины в Парламентской Ассамблее Совета Европы.

С февраля 2005 г. до сентября 2005 г. - министр юстиции Украины.

3 марта в 2006 г. - депутат Верховной Рады V созыва, избранный по общегосударственному многомандатному избирательному округу по списку блока «Народный Союз Наша Украина».

С августа в 2006 г. - министр юстиции Украины.

Автор и соавтор свыше 100 законопроектов, в частности, Гражданского кодекса Украины, «О парламентском большинстве и парламентской оппозиции», «Об обеспечении равенства прав женщин и мужчин», «Об интеллектуальной собственности», «Об аудиторской деятельности» и других.

Женат, имеет сына”.

Как сообщал УНИАН, на пресс-конференции 2 октября первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Адам МАРТЫНЮК выразил сомнение относительно наличия у Р.ЗВАРИЧА диплома юриста.

В тот же день на вопрос, почему на Правительственном портале нет биографии министра юстиции Р.ЗВАРИЧА, в пресс-службе Кабинета Министров отметили, что пресс-служба КМУ не имеет в своем распоряжении его биографии. „Такой документ еще не направлен пресс-службой Минюста”, - отметили в правительственной пресс-службе.